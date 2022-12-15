Виктор Бут хочет отправиться в Донбасс

Недавно обменянный на гражданку США предприниматель Виктор Бут, отсидевший в американской тюрьме 14 лет, готов отправиться на Донбасс. Об этом он заявил сегодня во время посещения заседания комитета Госдумы по международным делам. Председательствует в этом комитете Леонид Слуцкий, несколько дней назад лично посвящавший Бута в ЛДПР-овцы.

На вопрос о том, не планирует ли Бут "съездить посмотреть, что там [на Донбассе] творится", обмененный россиянин сказал: "Ну, хотелось бы, конечно. Но посмотрим, когда эта возможность представится".

Сам Слуцкий считает, что Бут в скором времени отправится на Донбасс: "В недалеком будущем, думаю, что будет на Донбассе, где его знают, где его ждут".

Виктор Бут отбывал в американской тюрьме срок за контрабанду оружия. Москва считала, что приговор политически мотивирован.