15 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

"Магнит" потратит 800 миллионов для открытия десятков магазинов на Среднем Урале

В 2023 году в Свердловской области появится свыше 70 магазинов торговой сети "Магнит". В это в компании планируют инвестировать около 800 млн рублей, сообщил операционный директор Уральского округа розничной сети Михаил Горбунов.

Во время круглого стола ИД "Коммерсантъ-Урал" он также рассказал, что несколько магазинов нового формата будут построены в уральской столице. Среди них "Магнит Плюс" - супермаркет, совмещенный с магазином "у дома", но с большим сервисом.

Всего в 2022 году на Среднем Урале было открыто 110 магазинов торговой сети, что увеличило их число практически до 1 тыс.

Теги: магазин, Магнит, открытие, инвестиции



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