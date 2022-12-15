"Магнит" потратит 800 миллионов для открытия десятков магазинов на Среднем Урале

В 2023 году в Свердловской области появится свыше 70 магазинов торговой сети "Магнит". В это в компании планируют инвестировать около 800 млн рублей, сообщил операционный директор Уральского округа розничной сети Михаил Горбунов.

Во время круглого стола ИД "Коммерсантъ-Урал" он также рассказал, что несколько магазинов нового формата будут построены в уральской столице. Среди них "Магнит Плюс" - супермаркет, совмещенный с магазином "у дома", но с большим сервисом.

Всего в 2022 году на Среднем Урале было открыто 110 магазинов торговой сети, что увеличило их число практически до 1 тыс.