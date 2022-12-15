15 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Власти Екатеринбурга назовут в юбилейный год еще пять площадок под КРТ

В начале 2023 года власти Екатеринбурга объявят еще пять площадок, которые отдадут под комплексное развитие территории (КРТ). Три из них уже нежилые, а в двух еще проживают люди. Об этом во время пресс-конференции заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

По его словам, люди активно взаимодействуют с инвесторами, потому Екатеринбург пока не планирует останавливать программу и уже составляет план на следующий год. В списке также числится заход на участок, где расположен бывший завод Danone и промышленную площадку на улице Черкасской.

На сегодняшний день в программе КРТ участвует 10 площадок Свердловской области: шесть жилых застроек в Екатеринбурге, одна в Нижнем Тагиле. Как рассказал замминистра строительства Среднего Урала Максим Пучков, под КРТ определены еще две нежилые площадки в Екатеринбурге и одна нежилая в Среднеуральске - по ним уже заключены договоры.

Напомним, что аварийный двухэтажный барак, расположенный на Баумана, 37 в Екатеринбурге, уже снесли. Это первое здание, с которым решили разобраться в рамках программы. Также на форуме 100+ TechnoBuild этой осенью впервые представили проект застройки участка, отданного под комплексное развитие территории.

Теги: КРТ, Екатеринбург, площадка



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