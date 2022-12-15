15 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: архив Вячеслава Лысакова

Персональные данные московских силовиков "слили" в Германию - экс-депутат Госдумы

Вся персональная информация большой части московских и федеральных силовиков, которые столичная мэрия собрала на мос.ру, была передана в Германию. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Он написал, что мэрия обманом заманила силовиков передать всю информацию о себе - якобы чтобы не получать штрафы с камер. Там были, в частности, номера личных и служебных автомобилей, адрес регистрации, место работы, номера паспортов. А в итоге базу данных передали в страну НАТО. Когда именно это произошло, он не уточнил.

"Для московских чиновников-предателей, которые могут захотеть подать на меня в суд, сообщаю, что я имею официальный ответ на мой депутатский запрос, который подтверждает тот факт, что весь массив собранной в Москве с граждан персональной информации был передан для обработки в Германию", — написал Лысаков.

Он отметил, что этот факт госизмены был спущен на тормозах.

Позже экс-депутат написал, что острота проблемы все более и более усиливается. А принятие закона о хранении биометрических данных в одном месте станет катастрофой для страны. Лысаков считает, что именно Москва подталкивает Правительство РФ к "безумной цифровизации на фоне беспрецедентной утечки и продажи персональной информации". Все это приведет только к тотальной цифровой слежке, коррупции и мощному росту киберпреступности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что проводимая цифровизация — это по факту передача всех данных в США.

Теги: персональные данные, Германия, утечка, цифровизация



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