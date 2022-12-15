Прямое движение по развязке "Калины" запустят к 300-летию Екатеринбурга

300-летие Екатеринбурга запомнится многими событиями. В их число войдет и запуск прямого движения по транспортной развязке возле концерна "Калина". Об этом заявил замглавы города Рустам Галямов.

По его словам, строительство развязки все еще продолжается, а открытие движения запланировано на август следующего года.

Напомним, реконструкция дорожной развязки у концерна "Калина" изначально планировали завершить к концу 2023 года. Это на год раньше, чем предусматривал контракт. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на строительство развязки было направлено 500 млн руб.