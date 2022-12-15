В НПО автоматики в Екатеринбурге сменился руководитель

Новым генеральным директором АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" в Екатеринбурге назначен Михаил Изюмов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре предприятия, прежний директор Андрей Мисюра переходит на новое место работы. Что это за место, не уточняется. Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года.

Что касается Изюмова, ранее он работал в самарском РКЦ "Прогресс", где прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела. Всего топ-менеджер работает на руководящих должностях более 15 лет. Является кандидатом технических наук, неоднократно был техническим руководителем на пусках на космодромах Байконур, Плесецк, Восточный. А при подготовке и реализации пяти пусковых кампаний в Гвианском космическом центре был руководителем операций по запуску.

Напомним, недавно НПО автоматики в Екатеринбурге посетил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов.