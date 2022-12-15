15 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Reuters/Tyrone Siu/Files

FT: Российский миллиардер купил два Maybach, один из них - для запчастей

Российский миллиардер, "близкий Кремлю", приобрел два автомобиля Maybach, чтобы иметь возможность разобрать один из них на запчасти для второго в случае его поломки, пишет Financial Times.

В материале издания говорится о том, как живет Россия в условиях санкций и параллельного импорта.

Корреспондент FT поговорил с гражданами РФ, которые занимаются ввозом санкционных товаров, и несколькими миллиардерами. По словам одного из них, он собирался купить автомобиль Mercedes, но не смог его приобрести, и тогда решил купить два Maybach.

По его мнению, прибыль от контрабанды настолько высока, что предметы роскоши всегда попадут в Россию, независимо от санкций.

Другой миллиардер полагает, что несколько лет будет тяжело привыкнуть к новым условиям жизни в России, но вскоре "мы адаптируемся". В качестве примера он назвал Иран, в котором со временем наладились цепочки поставок в обход санкций.

Напомним, кабмин России разрешил так называемый параллельный импорт — ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя. В перечень допущенных товаров попали 50 автомобильных марок, преимущественно среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческая техника.

Теги: Maybach, миллиардер



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