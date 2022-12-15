Инвалиды боевых действий будут получать бесплатное социальное обслуживание

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", предусматривающий для инвалидов боевых действий и других льготных категорий граждан право на бесплатное получение социальных услуг во всех формах социального обслуживания.

Закон принят оперативно: первое чтение он прошел в конце ноября. Сейчас, согласно действующему законодательству, социальные услуги на дому, в полустационарной и стационарной формах предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, лицам с доходом ниже уровня бедности.

Регионы могут дополнительно определять льготные категории граждан. Однако принятый закон устанавливает на федеральном уровне новую льготную категорию - инвалиды боевых действий. Также к ним отнесены инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя. Во многих регионах они и до этого получали соцуслуги бесплатно.

В пояснительной записке отмечается, что решение направлено на поддержку тех, кто защищал Родину в ходе СВО и стал инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.

Закон вступит в силу уже с 1 января 2023 года.