Оснащение мобилизованных обойдется Среднему Уралу в пару десятков новогодних ледовых городков

Чтобы оснастить свердловских мобилизованных всем необходимым оборудованием, региону придется потратить сумму, сравнимую с затратами на "пару десятков новогодних ледовых городков". Такое сравнение привел депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Точный список публиковать не буду. Закрытая информация. Но отмечу, что речь идет преимущественно о высокотехнологическом оборудовании импортного производства, которое необходимо для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Сам список (перечень и количество) составлялся в строгом соответствии с пожеланиями командования. Лично зная командиров , могу утверждать, что запросили они ровно то, что действительно необходимо на поле боя. Ничего лишнего", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обратился к первому замгубернатора Алексею Шмыкову, попросив предусмотреть в региональном бюджете средства на приобретение данного оборудования. Все оно будет направлено в подразделения в Елань, откуда мобилизованные уже полностью оснащенные отправятся в зону СВО.

Напомним, что с аналогичной просьбой Иванов уже обратился в заксобрание Свердловской области. Тогда депутат отметил, что из-за этого придется сократить расходы в других позициях, однако этот выбор оправдан.