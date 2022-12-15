15 Декабря 2022
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

Песков прокомментировал публикации про возможную смену главы МИД России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации про возможную смену главы МИД России.

"Традиционно я вам отвечу - относитесь соответствующим образом к таким слухам", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД РФ на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова.

Также Telegram-каналы и некоторые западные СМИ сообщали о якобы подписанном президентом Владимиром Путиным указе об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В Кремле назвали эти публикации "абсолютно телеграмными утками".

Теги: песков, лавров, мид рф



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