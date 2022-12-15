Над детской поликлиникой в Екатеринбурге поднялся столб черного дыма

Сегодня в Екатеринбурге горожане стали свидетелями того, как над детской поликлиникой на ул. Буторина поднялся столб черного дыма. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 челок, половина из которых дети.

На место прибыли сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба, горело не само здание, а два легковых автомобиля, припаркованные под навесом медучреждения.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13.40. В 14.11 пожар на площади 20 кв.м. уже был локализован. Для ликвидации возгорания привлекли 10 пожарных и три единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.