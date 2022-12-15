Захарова назвала приезд замгенсека ООН в Херсон провокационным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приезд заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит "провокационный и неприемлемый" характер.

"Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому - неприемлемый характер", - цитирует дипломата ТАСС.

По ее словам, генсеку ООН Антониу Гутерришу следует положить конец подобным провокациям.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Мартин Гриффитс, посетивший Херсон 13 декабря, нарушил порядок пересечения госграницы России.