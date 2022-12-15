В Тюменской области усилят меры безопасности в преддверии Нового года

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Александр Моор провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Тюменской области.

Для того, чтобы жители региона встретили праздник безопасно, в местах массовых мероприятий будут работать как сотрудники полиции, так и порядка 250 народных дружинников, казаков и частных охранников.

Пожарную безопасность в области будут обеспечивать пожарные и спасатели, а также 360 единиц техники. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят подворовые обходы частных жилых домов, чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности.

Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств. Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Отметим, что при помощи системы "Безопасный город" на территории Тюменской области за последние девять месяцев было раскрыто 13 преступлений, из них на территории Тюмени — восемь. Что касается административных правонарушений, то за указанный период был выявлен 571 случай.