В Тюменской области усилят меры безопасности в преддверии Нового года

15 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия
Фото: http://voba.ru/

В Тюменской области усилят меры безопасности в преддверии Нового года

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Александр Моор провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Тюменской области.

Для того, чтобы жители региона встретили праздник безопасно, в местах массовых мероприятий будут работать как сотрудники полиции, так и порядка 250 народных дружинников, казаков и частных охранников.

Пожарную безопасность в области будут обеспечивать пожарные и спасатели, а также 360 единиц техники. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят подворовые обходы частных жилых домов, чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности.

Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств. Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Отметим, что при помощи системы "Безопасный город" на территории Тюменской области за последние девять месяцев было раскрыто 13 преступлений, из них на территории Тюмени — восемь. Что касается административных правонарушений, то за указанный период был выявлен 571 случай.

Теги: Александр Моор, безопасность, новогодние праздники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети