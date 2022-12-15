В Перми снег с крыши трехэтажки рухнул в коляску с четырехмесячной девочкой

В Перми снег рухнул с крыши трехэтажного дома по ул. Ушакова прямо в коляску с четырехмесячной девочкой, сообщает телеканал "Рифей".

Ребенок травм не получил - спас козырек коляски, однако из-за снега у нее было обморожение обеих щек. Конструкция коляски сломалась в трех местах. Женщина получила ушиб мягкий тканей. По словам пермячки, она намерена взыскать с коммунальщиков моральный и материальный ущерб.

Директор УК, обслуживающей дом, с которой, предположительно рухнул снег, сообщила, что будет проведена тщательная проверка.