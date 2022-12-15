17 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Перми снег с крыши трехэтажки рухнул в коляску с четырехмесячной девочкой

В Перми снег рухнул с крыши трехэтажного дома по ул. Ушакова прямо в коляску с четырехмесячной девочкой, сообщает телеканал "Рифей".

Ребенок травм не получил - спас козырек коляски, однако из-за снега у нее было обморожение обеих щек. Конструкция коляски сломалась в трех местах. Женщина получила ушиб мягкий тканей. По словам пермячки, она намерена взыскать с коммунальщиков моральный и материальный ущерб.

Директор УК, обслуживающей дом, с которой, предположительно рухнул снег, сообщила, что будет проведена тщательная проверка.

Теги: коляска, трехэтажный дом, снег



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Развитие сюжета:

Ранее 16.12.2022 08:33 Мск В Перми следователи проводят проверку из-за падения снега на женщину с ребенком


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