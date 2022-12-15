15 Декабря 2022
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В больницах будут бесплатно тестировать на грипп

Правительство РФ утвердило постановление о проведении в больницах бесплатного тестирования на грипп в рамках программы ОМС.

"В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.

Ранее РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило, что заболеваемость гриппом в России в этом году выросла примерно в 11 раз по сравнению с прошлым годом. В январе-октябре 2022 года уровень заболеваемости составил 7,85 на 100 тыс. населения. При этом в прошлом году вакцинировались от гриппа 85,9 млн человек, в этом к декабрю поставили прививки только 74 млн человек.

Теги: тестирование, грипп, больницы



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