15 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Baza

МЧС хочет провести внеплановые проверки всех крупных ТЦ и складов в России

МЧС России после недавних крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

Разрешение правительства требуется МЧС потому, что сейчас в стране продолжает действовать мораторий на проверки надзорных органов, если только объект проверки не связан с безопасностью и функционированием критической инфраструктуры.

За последние месяцы в стране произошли пожары в крупных ТЦ, а также в логистических центрах. Причины в разных случаях разные: где-то поджог, где-то замыкание, где-то – несоблюдение технических и пожарных требований.

Теги: мчс, проверки, тц, склад, пожары



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