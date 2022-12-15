В Челябинске осудят мужчину, избившего шпица

В Челябинске местного жителя будут судить за жестокое обращение с собакой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что с июля по октябрь мужчина из личной неприязни жестоко обращался со шпицем, причиняя ему страдания. В октябре он ударил собаку ногой. Животное получило увечье в виде закрытой черепно-мозговой травмы и 100% потери зрения на оба глаза.

Семья обвиняемого частично оплатила лечение собаки на сумму 10 тыс. рублей и оказалось от нее. Животное передали новому владельцу.

Известно, что мужчина ранее был судим.