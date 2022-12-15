СМИ: В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные мероприятия

В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные мероприятия, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По неофициальной информации, они проводятся в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике. Также издание сообщает, что в рамках расследования якобы был задержан первый замглавы района Николай Ракинцев, курирующий в администрации вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности, призыва граждан на военную службу.

Также сообщается, что в следственных действиях якобы принимает участие управление экономической безопасности краевого МВД.