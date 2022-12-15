Музей истории Екатеринбурга презентует путеводитель по Химмашу

Музей истории Екатеринбурга выпустил полностраничный путеводитель по району Химмаш.

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Как сообщили Накануне.RU в музее, многие из представленных в издании фото и документов печатаются впервые. Брошюра выйдет тиражом в 500 экземпляров. Она станет третьим по счету толстым путеводителем "районной серии" – ранее в рамках проекта вышли книги об Эльмаше и Уралмаше.

Авторами путеводителя по Химмашу выступили историки Ксения Пименова, Александр Думчиков и Николай Корепанов. Научным консультантом была Наталья Лазукова. Выпускающим редактором серии стала Светлана Булатова, дизайнером выступила Ксения Горб.

Шести пешеходным маршрутам соответствуют пять улиц и одна прогулка по Нижнеисетскому поселку. Книгу дополняют две обзорные главы, посвященные истории Нижнеисетского железоделательного завода и нереализованному проекту создания завода химической аппаратуры.

Презентация путеводителя состоится в Музее истории Екатеринбурга 18 декабря в 16:00. Чтобы попасть на мероприятие, необходима предварительная регистрация по ссылке. Купить издание можно будет в сувенирных лавках музея и Водонапорной башни начиная с 18 декабря.

Напомним, в начале этого года в Екатеринбурге появился бот-экскурсовод для прогулок по значимым для города местам. Маршрут включает в себя варианты прогулок как по центру, так и отдаленным районам – Уралмашу, Эльмашу, ВИЗу и ЖБИ, а также по барам, объектам искусства, памятникам архитектуры и значимым постройкам.