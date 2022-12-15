Музей истории Екатеринбурга презентует путеводитель по Химмашу

15 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Музей истории Екатеринбурга презентует путеводитель по Химмашу

Музей истории Екатеринбурга выпустил полностраничный путеводитель по району Химмаш.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в музее, многие из представленных в издании фото и документов печатаются впервые. Брошюра выйдет тиражом в 500 экземпляров. Она станет третьим по счету толстым путеводителем "районной серии" – ранее в рамках проекта вышли книги об Эльмаше и Уралмаше.

Авторами путеводителя по Химмашу выступили историки Ксения Пименова, Александр Думчиков и Николай Корепанов. Научным консультантом была Наталья Лазукова. Выпускающим редактором серии стала Светлана Булатова, дизайнером выступила Ксения Горб.

Шести пешеходным маршрутам соответствуют пять улиц и одна прогулка по Нижнеисетскому поселку. Книгу дополняют две обзорные главы, посвященные истории Нижнеисетского железоделательного завода и нереализованному проекту создания завода химической аппаратуры.

Презентация путеводителя состоится в Музее истории Екатеринбурга 18 декабря в 16:00. Чтобы попасть на мероприятие, необходима предварительная регистрация по ссылке. Купить издание можно будет в сувенирных лавках музея и Водонапорной башни начиная с 18 декабря.

Напомним, в начале этого года в Екатеринбурге появился бот-экскурсовод для прогулок по значимым для города местам. Маршрут включает в себя варианты прогулок как по центру, так и отдаленным районам – Уралмашу, Эльмашу, ВИЗу и ЖБИ, а также по барам, объектам искусства, памятникам архитектуры и значимым постройкам.

Теги: Химмаш, путеводитель, презентация, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети