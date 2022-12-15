Сбербанк отключил перевод денег в другие банки через банкоматы

Сбербанк отключил перевод денег клиентам других банков через банкоматы. Теперь переводы доступны только на сайте или в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", передает РИА Новости.

В июне этого года Сбербанк ввел комиссию за переводы с его карт через приложения и сайты других банков. Например, когда клиент в приложении другого банка переводит деньги на свой счет с карты Сбера. Комиссия составляет 1,25% от суммы перевода, но не меньше 30 руб. и не больше 150 руб.