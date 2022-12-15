15 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" завершил реконструкцию улиц в районе Южного Автовокзала

В Екатеринбурге завершилась реконструкция участков улиц Циолковского и Айвазовского в районе Южного автовокзала. Работами занималась компания "Атомстройкомплекс" по заказу администрации Екатеринбурга.

Для масштабной перестройки были определены участки улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участок улицы Айвазовского от Московской до Авиационной. Здесь была расширена проезжая часть и появился правый поворот на улицу Московская. Помимо этого на участках реконструировали и установили новые светофоры. Для пешеходов тоже постарались - компания проложила тротуар, добавила велодорожку, установила скамейки, урны и велопарковки, а также провела наружное освещение. Про озеленение компания тоже не забыла: помимо укладки нового газона и посадки деревьев, "Атомстройкомплекс" позаботился о сохранении ранее посаженных кустов сирени.

"Основная сложность при строительстве улиц заключается в том, что по ним проходят инженерные артерии города – например, кабельные линии, питающие близлежащие дома. Их расположение обязательно учитывается в проекте реконструкции, чтобы сохранить целостность инженерных сетей. Мы с этой задачей справились", – рассказала руководитель проекта компании Наталья Парамонова.

Улица в районе Южного Автовокзала Екатеринбурга(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Разработкой проектной документации "Атомстройкомплекс" занялся по собственной инициативе и за свой счет. Такое решение ускорило включение улиц в муниципальную программу, что в свою очередь позволило быстрее приступить к работам. Благоустройство территории района особенно важно для компании, так как именно она построила здесь современные жилые кварталы – ЖК "Апельсин", ЖК "LIVE", а также "Нескучный сад"

Глава компании "Атомстройкомплекс", председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев заверил, что компания заинтересована в комплексном развитии городской среды, а объединение застройщика с властями может стать драйвером комплексного развития города.

"Нам нужна программа по строительству на 5-10 лет, которая бы объединила планы застройщиков по возведению жилья с планами органов власти по строительству инфраструктуры, – считает Валерий Ананьев. – Она позволит консолидировать все источники бюджетирования, включая альтернативные модели финансирования, такие как ГЧП, и составить очередность строительства школ, садиков, дорог в районах, где сосредоточены проекты многих застройщиков. Такой подход обеспечит комплексное развитие территорий и прозрачность сроков строительства инфраструктуры для всех участников градостроительного процесса".

Теги: Атомстройкомплекс, реконструкция, Циолковского, Айвазовского



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