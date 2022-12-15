Перепрофилирование детских лагерей в России запретили

Перепрофилирование детских организаций оздоровления и отдыха в России будет запрещено. Такой закон приняла Госдума.

По данным Министерства просвещения РФ, более 400 лагерей в 68 регионах закрыты и не работают с 2015 года. В 2019–2021 гг. было закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря разных форм собственности в 20 регионах, что уменьшает оздоровительную базу для детей в стране, тем более с учетом изношенности объектов инфраструктуры детского оздоровительного отдыха.

Только в прошлом году было закрыто или перепрофилировано 34 стационарных организаций. Причинами стали: решение частного собственника, экономическая нецелесообразность, нарушение санитарных и противопожарных норм, перепрофилирование.

Закон запрещает закрывать и перепрофилировать организации отдыха детей и вносит изменения в закон об основных гарантиях прав ребенка и в Земельный кодекс РФ, устанавливая ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению. Исключение допускается при положительном заключении специальной комиссии, которая оценивает последствия.