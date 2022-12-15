15 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс": в Академическом стартовало строительство взрослой поликлиники

Компания "Атомстройкомплекс" приступила к строительству взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга. Ежедневно более 550 специалистов смогут обслуживать до 1,2 тыс. пациентов.

Согласно проекту, в 9-этажном здании всего будет 10 уровней: один этаж - подземный. Их общая площадь составит 16 тыс. кв.м. Поликлиника появится на участке в 5,5 тыс. кв.м. в границах улиц Академика Вавилова – Академика Парина.

"Строительство медицинских учреждений требует от строителей особых компетенций. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами применяются высокоэффективные, сложнейшие решения по вентиляции, энергоснабжению. Специальные материалы используются для отделки, чтобы обеспечивать стерильность и эффективную эксплуатацию. Планировка здания и наличие нескольких входных групп позволяет разделять потоки, выстраивать безопасную логистику для пациентов и сотрудников", – сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Проект взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Атомстройкомплекс" обладает уникальным опытом работы над сложнейшими передовыми медицинскими объектами. Среди них Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, Центр медицины катастроф, несколько подразделений МНТК "Микрохирургия глаза", "Клиники сердца" и многих других медучреждений.

"Этот опыт позволяет компании уверенно браться за сложные, нужные городу проекты, реализация которых позволяет повышать доступность и качество медицинского обслуживания горожан", – добавили в пресс-службе.

Для большего комфорта жителей Академического, компания позаботится и о благоустройстве территории вокруг поликлиники. В проекте предусмотрены удобные подъездные пункты для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием и освещение. Открытие поликлиники запланировано на 2024 год.

Теги: Атомстройкомплекс, Академический, поликлиника



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