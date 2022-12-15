Текслер передал мобилизованным южноуральцам специальное оборудование и экипировку

Губернатор Алексей Текслер передал военнослужащим танковой дивизии 46 квадрокоптеров и 59 тепловизионных монокуляров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Для каждого бойца передали комплекты экипировки: бронежилеты, каски, спальные мешки, термобелье и шерстяные шапки. Всем мобилизованным, убывающим в зону специальной военной операции, выдают бронежилеты и каски.

Глава региона отметил, что скоро у военнослужащих будет отправка. "Как раз вовремя передали все необходимое для них: не только квадракопетры и тепловизоры, но и бронежилеты выдали, спальные мешки, теплую одежду, чтобы ребята ехали отсюда уже спокойно, зная, что у них все есть. Мы на системной основе помогаем всем ребятам, кто проходит у нас боевое слаживание, вне зависимости от того, из какого они региона", - подчеркнул Алексей Текслер.

Еще 30 квадрокоптеров, 80 квадрокоптеров с тепловизионной камерой, а также 162 тепловизионных прицела и монокуляров для дивизии закупает мэрия Челябинска. Ранее им были переданы 20 квадрокоптеров и 37 тепловизионных монокуляра.