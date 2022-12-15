Военнослужащих-добровольцев обяжут проходить обязательную дактилоскопию

В Госдуму внесен законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации граждан, добровольно заключивших контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

В настоящее время дактилоскопию проходят только призывники и военнослужащие-контрактники. Проект закона разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 2 декабря по вопросам, связанным с проведением СВО.

На добровольцев распространяется статус военнослужащих.