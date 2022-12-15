В Новосибирской области попал под следствие экс-учитель, устроивший для школьников вечеринку с алкоголем

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении бывшего учителя истории в Новосибирской области, который, по данным СМИ, после увольнения устроил для учеников вечеринку с алкоголем.

25-летний преподаватель истории и обществознания Марат Садеков якобы приехал в новосибирское село из Москвы по программе "Учитель для России". По некоторым данным, он уволился, отработав год, и на прощание устроил для учеников 7-11 классов вечеринку с алкоголем у себя дома.

"В отношении гражданина 1997 г.р. составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ"", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении двух подростков 2005 г.р. полицейскими составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ "Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом". К административной ответственности также привлечены законные представители двух несовершеннолетних по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ".

"Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Черепановского района для принятия решения о привлечении к административной ответственности", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.