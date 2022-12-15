"Володин, ты где работаешь?": спикера Госдумы призвали больше думать о российских проблемах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз бросил взгляд за океан. В своем Telegram-канале он пишет, как ужасно обстоят дела в "империи содома" – так он назвал США. "Единоросса" беспокоит, что президент США Джо Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне.

"Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков. За последние семь лет их количество в США увеличилось почти в 2,5 раза. Операций по смене пола за 10 лет стало больше в 50 раз", - ужасается Володин.

Он добавил, что "путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации".

В комментариях к этому посту Володина часть подписчиков разделяет его ужас, но многие задаются вопросом: почему мысли российских политиков так часто обращены к тому, что происходит за границей?

"Зачем нам транслировать новости Америки? Володин, ты где работаешь? Мне до лампочки, пусть хоть на собаках женятся",

"Что тема эта не даёт покоя, других забот и хлопот нет в стране? ВСЁ горит и взрывает, изношено и устарело до предела! ",

"Хватит про Америку! Со своей стрпной разберитесь! Нет закону о биометрии! Почему игнорируете мнение народа?",

"Как же хорошо, что у нас брак традиционный, как и ценности! Даже на МРОТ сытнее жить сразу становится, спасибо вам!" – такие комментарии можно прочесть под постом.