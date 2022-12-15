"Володин, ты где работаешь?": спикера Госдумы призвали больше думать о российских проблемах

15 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Госдума РФ

"Володин, ты где работаешь?": спикера Госдумы призвали больше думать о российских проблемах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз бросил взгляд за океан. В своем Telegram-канале он пишет, как ужасно обстоят дела в "империи содома" – так он назвал США. "Единоросса" беспокоит, что президент США Джо Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне.

"Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков. За последние семь лет их количество в США увеличилось почти в 2,5 раза. Операций по смене пола за 10 лет стало больше в 50 раз", - ужасается Володин.

Он добавил, что "путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации".

В комментариях к этому посту Володина часть подписчиков разделяет его ужас, но многие задаются вопросом: почему мысли российских политиков так часто обращены к тому, что происходит за границей?

"Зачем нам транслировать новости Америки? Володин, ты где работаешь? Мне до лампочки, пусть хоть на собаках женятся",

"Что тема эта не даёт покоя, других забот и хлопот нет в стране? ВСЁ горит и взрывает, изношено и устарело до предела! ",

"Хватит про Америку! Со своей стрпной разберитесь! Нет закону о биометрии! Почему игнорируете мнение народа?",

"Как же хорошо, что у нас брак традиционный, как и ценности! Даже на МРОТ сытнее жить сразу становится, спасибо вам!" – такие комментарии можно прочесть под постом.

Теги: вячеслав володин, однополые браки, содом, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети