15 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. За два дня текущей недели заболеваемость выросла на 25% по всем возрастным категориям, а среди взрослого населения – на 50%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в настоящее время определяется активной циркуляцией пандемического гриппа А (H1N1).

В регионе задействован комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ. В частности, руководители организаций должны обеспечить соблюдение необходимого температурного режима в помещениях, работающих на открытом воздухе обеспечить помещениями для обогрева и приема пищи, организовать проведение влажной уборки, обеспечить сотрудников масками и не допускать в коллективы работников с признаками ОРВИ.

Руководителям образовательных и социальных организаций рекомендуют отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Жителей региона просят использовать маски при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта. Беременным женщинам и пенсионерам старше 65 лет рекомендуют по возможности ограничить посещения мест массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками.

Теги: грипп, ОРВИ, эпидемия,



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