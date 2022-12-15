Река Иртыш включена в федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России

Река Иртыш, протекающая по территории Тюменской области, включена в единый федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Масштабный проект по оздоровлению рек и озер Правительство РФ запустит с 2025 года. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

"Правительство приступило к созданию единого федерального проекта по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России. В контур проекта включаем весь бассейн Волги, это дополнительно затронет 14 регионов нашей страны, а также реки Урал, Иртыш, Дон, Терек, Амур и Балтийский бассейн. Старт нового федерального проекта запланирован в 2025 году. Мероприятия формируем по принципу бассейновых округов, с учетом региональных особенностей. Отдельное внимание обращаем на трансграничные реки. Мероприятия проекта улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек”.

Глава государства инициативу поддержал.

"Надо продолжать, конечно, с учетом важности Волги для страны", - сказал он.