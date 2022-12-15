15 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат зафиксировал значительный рост цен на дизтопливо

Стоимость дизельного топлива на заправочных станциях в России за последний месяц значительно выросла.
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По данным Росстата, с 14 ноября по 12 декабря средние цены на дизель выросли на 3,6% до 57,83 руб./л. Этому способствуют переход на зимний дизель и рост экспорта в преддверии эмбарго ЕС.

При этом стоимость бензина в рознице оставалась на прежнем уровне – 50,85 руб./л, рост составил 0,1%.

Затраты автозаправок с начала 2022 года значительно выросли из-за увеличения поддерживающих инвестиций в инфраструктуру, стоимости коммунальных услуг и зарплат персонала. Многие АЗС "работают практически с нулевой рентабельностью". Аналитики ранее тогда говорили о необходимости индексация цен на топливо, сообщают "Ведомости".

Напомним, стоимость литра бензина A-95 в России составила 84 цента за литр, и уже не только в крупных нефтедобывающих государствах ключевое топливо оказывается дешевле нашего, но и у многих соседей, которым РФ сама поставляет нефть и нефтепродукты.

Теги: дизтопливо, топливо, АЗС



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