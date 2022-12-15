15 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В России предложили запретить ввоз бумаги и картона

Министерство транспорта России выступило с предложением запретить свободный проезд из стран Евросоюза транспортных средств, занимающихся ввозом в РФ бумаги и картона.

Это коснется, в частности, изделий, используемых для производства упаковки для продуктов питания, сообщили три топ-менеджера компаний, занимающихся производством рыбы, молока и мясной продукции. О такой инициативе известно и представителям ассоциации поставщиков продуктов питания "Руспродсоюз", а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

В Минсельхозе заявили, что предложение Минтранса не поддерживают.

В случае запрета прямых поставок грузы с бумагой и картоном придется перегружать или перецеплять на транспорт российских перевозчиков. Данная мера приведет к увеличению сроков доставки упаковочных материалов и удорожанию их логистики, сообщают "Ведомости".

Теги: Минтранс, бумага, картон



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