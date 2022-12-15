15 Декабря 2022
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Общество В России
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Госдума предложила дополнительно защитить трудовые права участников боевых действий

Россияне, проходившие военную службу по контракту во время чрезвычайных обстоятельств или принимавшие участие в специальной военной операции, могут получить преимущественное право поступления на работу не ниже ранее занимаемой должности.

Депутаты от комитета нижней палаты по обороне предложили внести соответствующие изменения в закон "О статусе военнослужащих". Речь идет о расширении социальных гарантий для военнослужащих по контракту, в том числе заключивших его во время чрезвычайных обстоятельств. Под эту категорию попадают военные, участвующие в ликвидации последствий стихийных бедствий, восстановлении конституционного порядка, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, пресечении международной террористической деятельности, а также принимающие участие в спецоперации на Украине.

Им предоставят помимо установленного законом права на поступление в те же государственные организации приоритетное право на трудоустройство на должность не ниже занимаемой до поступления на военную службу по контракту.

Действующий закон предусматривает сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы права на поступление на работу в те же государственные организации, а за проходившими военную службу по призыву – также права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу, сообщают "Ведомости".

Напомним, поставщикам некачественных бронежилетов и касок для участников специальной военной операции необходимо давать до 10 лет лишения свободы.

Теги: Госдума, спецоперация, работа



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