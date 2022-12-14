Главная новогодняя елка России доставлена в Кремль

Главная новогодняя елка России, которая украсит Соборную площадь, доставлена в Кремль, сообщают РИА Новости.

Главной новогодней красавице страны 95 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Ее нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели.

Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.