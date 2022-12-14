15 Декабря 2022
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Общество
Фото: Накануне.RU

Главная новогодняя елка России доставлена в Кремль

Главная новогодняя елка России, которая украсит Соборную площадь, доставлена в Кремль, сообщают РИА Новости.

Главной новогодней красавице страны 95 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Ее нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели.

Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.

Теги: новогодняя елка, кремль



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