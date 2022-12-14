14 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Набережной Екатеринбурга могут дать имя Петра I. Орлов идею поддержал, но есть несколько "но"

Участок набережной на ВИЗе в Екатеринбурге могут назвать в честь Петра I или Екатерины I. С таким предложением на "Совете неравнодушных" выступил профессор УрФУ Дмитрий Бугров. По его словам, это станет знаковым местом города, которое только одним названием уже будет привлекать к себе внимание.

Среди вариантов "Набережная Петра" и "Петровская набережная". Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал инициативу, однако отметил, что при переименовании придется столкнуться с рядом проблем. Затронет это в первую очередь горожан, живущих рядом, а потому решаться этот вопрос скорее всего будет посредством опроса среди екатеринбуржцев.

Привлечь внимание туристов можно будет переименованием и улиц. Депутат гордумы Константин Киселев предложил довольно хайповый способ - создать перекресток Ленина — Царская. По его словам на месте необходимо установить знак, у которого каждый будет желать сфотографироваться. 

На его слова довольно резко отреагировал депутат Александр Колесников, призвав больше не давать коллеге микрофон. Сам же Колесников заявил, что лучшей идеей все же стало бы строительство Храма святой Екатерины на набережной, который так и не удалось возвести "из-за таких людей как Киселев".

Теги: Алексей Орлов, набережная, петр первый



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