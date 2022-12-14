Текслер отчитал двух глав муниципалитетов после жалоб жителей на холод в школах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал глав Чебаркуля и Нагайбакского района после жалоб жителей на холод в домах и школах, передает корреспондент Накануне.RU.

К главе региона обратилась жительница поселка Мисяш под Чебаркулем. Она рассказала, что у них два дома и школа отапливаются одной угольной кочегаркой. "Но так как угля нет, отапливается она деревянной щепой. Мы просто в такие морозы замерзаем. Нам в "Теплокоме" отвечают, что кочегарка не была готова к отопительному сезону", - отметила женщина.

По словам главы Чебаркуля Светланы Виноградовой, жители в администрацию города не обращались. Она пообещала подключиться к этому вопросы и встретиться с жителями.

"МУП "Теплоком" готов к отопительному сезону. Проведены ремонтные работы, но котельная старая 1969 года, нам нужна новая блочная газовая котельная. В прошлом году была поставлена задача подготовить проектно-сметную документацию, она готова, есть положительное заключение, письма мы направили в соответствующие ведомства, чтобы мы построили котельную в следующем году. Что касается школы, на сегодняшний день там температурный режим от 21 градуса. Мы там в этом году заменили тепловую сеть и продолжаем замену радиаторов", - рассказала она.

"Менять радиаторы надо летом. В целом меня ваш ответ не устраивает. Я прошу прокуратуру выехать в школу, посмотреть, что там происходит. Это прям для муниципалитета позор, что такие вопросы звучат", - отчитал главу Алексей Текслер.

Родители школьников поселке Арсинский Нагайбакского района также пожаловались на замерзающих детей в школе.

"Наши дети замерзают во время учебного процесса. При понижении температуры на улице, в классах температура опускается до 9-13 градусов. Администрация района разводит руками, так как котельная старая на угле. Котлы не выдают нужного тепла, уголь плохого качества и в недостаточном количестве. Самой школе требуется капитальный ремонт. Мы видим решение проблемы в ремонте школы и газификации поселка", - рассказали они.

Глава Нагайбакского района Иван Сурменев подтвердил, что в школе давно не проводился ремонт. Документация на капитальный ремонт готова. "Котельная угольная, не выдает достаточных мощностей. Для решения текущей ситуации мы заказали электрические котлы, переводим школу на электроснабжение. Котлы приходят 24 декабря, проведение ремонта 27 декабря. Мы ждем газа, как и жители", - сообщил он.

Работы по газификации запланированы на 2023 год.

Алексей Текслер поручил региональному минобру провести проверку в школе с привлечением прокуратуры и доложить ему.

"Иван Васильевич, я предыдущему главе сказал, а вам более эмоционально скажу. Если я еще раз такие вопросы буду слышать, я буду ставить вопрос на своем ли месте вы находитесь", - подчеркнул он.