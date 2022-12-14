Путин сделал прививку от гриппа

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа.

"Помните, я несколько дней назад спрашивал вас: "нужно делать прививку или нет?" Вы мне сказали: "да, надо сделать". Вот докладываю - вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра в обычном режиме - все нормально, без всяких вопросов", - рассказал глава государства главному санитарному врачу на совещании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова удовлетворенно кивала. Правда, накануне она заявила, что сейчас ставить прививку от гриппа уже поздно.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в страну спустя шесть лет снова вернулся свиной грипп H1N1. Сейчас он является доминирующим штаммом. При этом наиболее тяжело свиной грипп протекает у беременных и людей с диабетом.