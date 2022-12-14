В Иркутской области сироты - участники СВО получат соцвыплату на покупку жилья в первоочередном порядке

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал о новой форме поддержки мобилизованных.

"Заехал к нашим мобилизованным, которые находятся в Новосибирской области. Поговорили и о мерах поддержки. Мы регулярно расширяем их список. К примеру, сегодня были приняты поправки в закон Иркутской области, которые вносил на рассмотрение в областной парламент. Парни, которые участвуют в спецоперации, и при этом официально – сироты, смогут получить соцвыплату на покупку жилья в первоочередном порядке", - написал Кобзев.

Поправки распространяются и на контрактников, и на мобилизованных, и на добровольцев.

"Главное, чтобы боец стоял в очереди на получение жилья. По нашим данным, сейчас таких – 46 человек", - написал губернатор.