Стрелков вызвал на дебаты Соловьева

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) вызвал на дебаты телеведущего Владимира Соловьева.

Стрелков заявил, что Соловьев оболгал его в своей радиопередаче и Telegram-канале.

"Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке. По любой теме, какую он захочет поднять (кроме моей личной жизни). Единственное условие с моей стороны - дебаты должны проходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись "нейтральными" операторами", - написал уже в своем Telegram-канале Стрелков.

Он также заявил о готовности организовать площадку, если "Владимир Рудольфович (известный своей нищетой) не способен организовать дебаты по причине нехватки ресурсов".

Стрелков добавил, что не надеется на реальное проведение дебатов, поскольку считает Соловьева "трусливым и лживым существом". Он напомнил, что в свое время в дебатах с ним легко согласились участвовать Навальный и Красовский. "Но чем чёрт не шутит? Вдруг Владимир Рудольфович настолько самоуверен, что решит "раскатать" меня в прямом эфире?" – заключает Стрелков.

Ранее Соловьев заявил о том, что Стрелков является "диванным критиком армии РФ и других сил, воюющих сейчас против Украины". Также Соловьев написал пост про экс-главу минобороны ДНР: "Стрелков месяц искал линию фронта. Вернулся опять Гиркиным. Не нашел".