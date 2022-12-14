В Челябинской области осудят местного жителя, расстрелявшего машину соседа из арбалета

В Златоусте будут судить мужчину, который расстрелял из спортивного арбалета автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль. Полицейские установили подозреваемого. Он рассказал, что находился в квартире на первом этаже и ему мешала громкая музыка. Он взял свой спортивный арбалет и не менее двух раз выстрелил в автомобиль "Мазда", припаркованный возле дома. Известно, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и хулиганстве.