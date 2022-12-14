В Челябинской области планируют за 1,5 года обновить общественный транспорт в крупных городах

Во всех крупных городах Челябинской области за 1,5 года полностью обновят общественный транспорт. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы только в этом году более 200 единиц новой техники для региона приобрели. За 1,5 года мы обновим весь общественный транспорт в наших крупных городах", - подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящий момент заключены контракты на поставку 74 трамваев для Челябинска в 2023 году. Также в следующем году, по словам главы региона, планируется заменить все троллейбусы. На эти цели предусмотрено федеральное финансирование.

Также предусмотрен ремонт трамвайных путей. В Челябинске около 150 км путей. На отдельных улицах ремонт уже сделан, работа будет продолжена. Основной объем работ запланирован на 2023 год. Полностью будут заменены 30 км путей, а остальные отремонтированы.