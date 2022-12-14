Мизулина предложила определить правовой статус замороженных эмбрионов

Совет Федерации одобрил запрет на пользование услугами суррогатных матерей для иностранцев и одиноких мужчин-россиян. Теперь репродуктивная технология доступна только для российских семейных пар и одиноких россиянок.

Между тем, сенатор Елена Мизулина предложила пойти дальше и определить в законе правовой статус эмбрионов в пробирке.

Стоит отметить, что замороженные эмбрионы используются не только при суррогатном материнстве, но и в ходе ЭКО, когда матерью становится женщина, заморозившая собственный генетический материал.

"Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке... эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно... Полагаю, что эти вопросы надо разрешить", - заявила Мизулина.