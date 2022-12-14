В Челябинске осудили подростка за смерть сверстника

В Челябинске 15-летнего подростка приговорили к 4 годам в воспитательной колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстнику, повлекшее по неосторожности его смерть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 4 апреля текущего года около дома по улице Хохрякова между подростками произошла ссора на почве ревности. Обвиняемый обладал навыками в контактных видах спорта, он с силой нанес сверстнику удар в область шеи, который оказался смертельным.

По решению суда с обвиняемого и его законных представителей взыскана компенсация морального вреда в размере 1, 5 млн рублей.

После задержания подросток по решению суда находился под домашним арестом.