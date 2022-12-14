14 Декабря 2022
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Общество В России
Фото:Первый канал

С Собчак хотят взыскать долг в 3 миллиона рублей в суде

С Ксении Собчак хотят через суд взыскать задолженность в 3 млн руб. через суд. Истцом выступила предпринимательница, продавшая звезде каминное оборудование для ее дома.

"В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей", - цитирует ТАСС представителя Хамовнического районного суда Москвы.

В иске уточняется, что согласно договору было необходимо установить, настроить и ввести в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и в гостиной. В исковом заявление отмечено, что ответчик внес предоплату, после чего работы были выполнены, однако позднее остальная сумма не была перечислена и образовались задолженность и пеня.

Теги: ксения собчак, долг, суд, камин



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