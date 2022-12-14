В челябинском садике для детей-инвалидов пожаловались на проблемы с отоплением

В Челябинске местная жительница в ходе прямой линии с губернатором пожаловалась на холод в специализированном садике для детей-инвалидов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Там очень холодно. Как может быть такой садик для инвалидов. Там плохое отопление, надо поменять систему отопления", - рассказала она.

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что детский садик расположен на первом этаже многоквартирного дома. В начале отопительного сезона было отключение из-за аварии на сетях. "В настоящий момент все аварии устранены. Садик работает в полном объеме, жалоб нет ни от садика, ни от жителей. Мы прорабатываем дополнительно вопрос установить отдельный насос, чтобы повысить циркуляцию теплоносителя в приборах отопления. Это отработаем индивидуально с руководителем", - сообщила она.

Алексей Текслер отметил, что ситуация в целом с теплоносителями в Металлургическом районе города тяжелая. "Много десятилетий этой проблемой не занимались. Соответственно мы выделяли дополнительные деньги из регионального бюджета в помощь муниципалитету, сейчас по линии фонда национального благосостояния есть программа по замене коммунальной инфраструктуры. Мы тоже в эту программу включаем эти объекты. Эту работу мы активизировали, но эти проблемы возникают", - рассказал он.

Губернатор поручил Наталье Котовой взять на личный контроль эту ситуацию и провести дополнительные проверки по социальным объектам. "Это вопрос не только тепловых сетей, это вопрос теплоносителя в самих зданиях. Где можно исправить ситуацию, исправьте. где есть сложности, отдельно обсудим, чтобы максимально быстро можно было эти проблемы решить", - подчеркнул он.