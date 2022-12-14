Алексей Текслер заявил о готовности идти на второй губернаторский срок

Губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии заявил, что планирует идти на второй губернаторский срок, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я планирую идти на второй срок. Если жители меня поддержат, ведь надо избраться. Я планирую продолжить ту работу, которую делаю. Планов много", - отметил глава региона.

Напомним, губернатор Алексей Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области в сентябре 2019 года. Он набрал более 69% голосов избирателей.