"Газпромнефть-Снабжение" и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения

14 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото пресс-службы компании &quot;Газпромнефть-Снабжение&quot;

"Газпромнефть-Снабжение" и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения

"Газпромнефть-Снабжение" и российская компания Sitronics KT испытали на реке Томь систему дистанционного судовождения судна-буксира. Ожидается, что в будущем она сократит операционные затраты и повысит безопасность речных грузоперевозок.

Как сообщили Накануне.RU представители компаний, технология сможет обеспечить самостоятельное движение речного судна в автономном режиме по заданному курсу, расхождение с другими судами и уклонение от объектов.

"В период речной навигации "Газпромнефть-Снабжение" ежемесячно доставляет сотни тысяч тонн грузов речным транспортом. Этот вид перевозки отличается высокой экономической эффективностью и, кроме того, является единственным возможным способом снабжения ряда удаленных объектов в Сибири. В перспективе безэкипажное судовождение позволит нам достичь двух главных целей. Во-первых, повысить эффективность использования речных судов и, как следствие, периода речной навигации. Во-вторых, повысить безопасность перевозок речным транспортом. Искусственный интеллект может быстрее и точнее прогнозировать риски на пути следования и в соответствии с ними безошибочно корректировать маршрут судна", – прокомментировал исполнительный директор по логистике "Газпромнефть-Снабжения" Евгений Брагар.

В ходе испытаний буксир прошел около 80 км на удаленном управлении. Навигационные системы и камеры позволили контролировать движение судна и следить за стоянием главных двигателей и рулевых машин.

"Газпромнефть-Снабжение" и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения(2022)|Фото пресс-службы компании "Газпромнефть-Снабжение"

"Первый опыт испытания нашего решения на реке оказался успешным. В ходе проекта удалось превратить типовое судно в высокотехнологичное. При этом работа над реализацией длилась всего пять месяцев, из которых месяц заняли пусконаладочные работы и испытания. Сотрудничество с "Газпромнефть-Снабжением" демонстрирует, что технология автономной навигации может активно применяться для решения практических задач", – отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

В следующем году "Газпромнефть-Снабжение" и Sitronics KT намерены продолжить испытания. По словам менеджера проектов блока технологических сервисов "Газпромнефть-Снабжения" Никиты Чудинова, планируется доработать инфраструктуру площадки испытаний, улучшить качество связи на пути следования судна и приступить к отработке движения буксира с одной и несколькими баржами.

Теги: "Газпромнефть-Снабжение", Sitronics KT, система дистанционного судовождения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети