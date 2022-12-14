"Газпромнефть-Снабжение" и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения

"Газпромнефть-Снабжение" и российская компания Sitronics KT испытали на реке Томь систему дистанционного судовождения судна-буксира. Ожидается, что в будущем она сократит операционные затраты и повысит безопасность речных грузоперевозок.

Как сообщили Накануне.RU представители компаний, технология сможет обеспечить самостоятельное движение речного судна в автономном режиме по заданному курсу, расхождение с другими судами и уклонение от объектов.

"В период речной навигации "Газпромнефть-Снабжение" ежемесячно доставляет сотни тысяч тонн грузов речным транспортом. Этот вид перевозки отличается высокой экономической эффективностью и, кроме того, является единственным возможным способом снабжения ряда удаленных объектов в Сибири. В перспективе безэкипажное судовождение позволит нам достичь двух главных целей. Во-первых, повысить эффективность использования речных судов и, как следствие, периода речной навигации. Во-вторых, повысить безопасность перевозок речным транспортом. Искусственный интеллект может быстрее и точнее прогнозировать риски на пути следования и в соответствии с ними безошибочно корректировать маршрут судна", – прокомментировал исполнительный директор по логистике "Газпромнефть-Снабжения" Евгений Брагар.

В ходе испытаний буксир прошел около 80 км на удаленном управлении. Навигационные системы и камеры позволили контролировать движение судна и следить за стоянием главных двигателей и рулевых машин.

"Первый опыт испытания нашего решения на реке оказался успешным. В ходе проекта удалось превратить типовое судно в высокотехнологичное. При этом работа над реализацией длилась всего пять месяцев, из которых месяц заняли пусконаладочные работы и испытания. Сотрудничество с "Газпромнефть-Снабжением" демонстрирует, что технология автономной навигации может активно применяться для решения практических задач", – отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

В следующем году "Газпромнефть-Снабжение" и Sitronics KT намерены продолжить испытания. По словам менеджера проектов блока технологических сервисов "Газпромнефть-Снабжения" Никиты Чудинова, планируется доработать инфраструктуру площадки испытаний, улучшить качество связи на пути следования судна и приступить к отработке движения буксира с одной и несколькими баржами.