В Челябинской области планируют к 2026 году обеспечить сортировку 100% мусора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии рассказал, что в регионе планируется обеспечить к 2026 году сортировку 100% отходов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, в настоящий момент в регионе есть несколько предприятий, которые могут перерабатывать отходы. В Миассе планируется построить экотехнопарк, где будет перерабатываться в основном пластик. На эти уели Челябинская область единственная в УрФО получит федеральную поддержку.

Сейчас в регионе открыто четыре объекта сортировки. Их количество будет увеличиваться. В Частности, сортировка появится в Челябинске и других городах. В регионе ежегодно устанавливают порядка 1 тыс. новых контейнеров. Еще порядка 3 тыс. контейнеров за свой счет установит регоператор по обращению с ТКО.

Алексей Текслер подчеркнул, что в течение 1 – 1,5 лет Челябинск и Копейск полностью обеспечат контейнерами для пластика.