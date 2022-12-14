14 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Челябинской области планируют к 2026 году обеспечить сортировку 100% мусора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии рассказал, что в регионе планируется обеспечить к 2026 году сортировку 100% отходов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, в настоящий момент в регионе есть несколько предприятий, которые могут перерабатывать отходы. В Миассе планируется построить экотехнопарк, где будет перерабатываться в основном пластик. На эти уели Челябинская область единственная в УрФО получит федеральную поддержку.

Сейчас в регионе открыто четыре объекта сортировки. Их количество будет увеличиваться. В Частности, сортировка появится в Челябинске и других городах. В регионе ежегодно устанавливают порядка 1 тыс. новых контейнеров. Еще порядка 3 тыс. контейнеров за свой счет установит регоператор по обращению с ТКО.

Алексей Текслер подчеркнул, что в течение 1 – 1,5 лет Челябинск и Копейск полностью обеспечат контейнерами для пластика.

Теги: мусор, отходы, переработка, сортировка,



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