14 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: НП &quot;Зюраткуль&quot;

На Урале охотник принял знакомого за дикого лося

Следователи Артинского района возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1955 г.р. По версии следствия охотник, приняв своего знакомого за лося, выстрелил в его сторону, от чего тот позднее скончался в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла 10 декабря в лесном массиве, расположенном на территории Манчажского охотничьего хозяйства. Оба товарища находились на охоте. После получения ранения в голову, мужчину доставили в больницу, где он прожил чуть больше часа и скончался.

"Сообщение о драме на охоте поступило в дежурную часть полиции Артинского района 10 декабря в 13.08 от диспетчера скорой медицинской помощи. Именно отсюда был доставлен житель (ХМАО) гражданин Иванов, 1956 г.р., с диагнозом огнестрельное ранение в голову. К сожалению, спасти врачам его не удалось, в 14.20 тех же суток он скончался в приемном покое местной ЦРБ. Сыщики уголовного розыска установили, что выстрел был произведен в 30 км от деревни Усть-Югуш, где два мужчины на снегоходах охотились. Роковой выстрел был сделан из карабина "СКС" калибра 7.62 мм. Разрешение на охоту у граждан имелось. Собранные материалы полиция направила в региональный СКР", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Охотничье ружье, их которого был застрелен человек на охоте в Артинском районе(2022)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, собирают и закрепляют доказательственную базу.

Теги: Урал, лось, охота



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