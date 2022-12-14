14 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

Алексей Текслер поручил держать на особом контроле использование соли на дорогах в Челябинске

Жители Челябинска в ходе прямой линии с губернатором Алексеем Текслером пожаловались на соль на дорогах, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам челябинцев, дороги засыпают солью. В результате образуется грязь и жижа, которые горожане "тащат" в дома.

Мою позицию по соли вы знаете. Я борюсь с тем, чтобы соли было меньше в Челябинске. Стало гораздо чище. Но есть объективные проблемы, когда гололедица. Определенное количество соли нужно делать, иначе невозможно обеспечить безопасность. Но если нет осадков и такое происходит, я остро на это реагирую. Муниципалитет вводит штрафы для подрядчиков", - отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил городским властям держать на особом контроле этот вопрос. "Наши города должны быть чище. Прошу обратить на это внимание", - подчеркнул он.

Теги: соль, Алексей Текслер, гололедица,



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