14 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В уральском поселке слепят 50 000 пельменей для участников спецоперации

Жители уральского поселка Басьяновский решили накормить участников спецоперации пельменями. За несколько дней активисты слепят 50 тыс. домашних пельменей, которые передадут в зону проведения СВО вместе с гуманитарным грузом, сообщают в штабе Народного фронта в Свердловской области.

Для готовки на деньги местных жителей было закуплено 140 кг фарша и свыше 100 кг муки. Перед отправкой еду упакуют и заморозят. С готовкой жителям поселка помогают волонтеры детского дома, а также представители Совета ветеранов, местной администрации и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Напомним, что вчера в Березовском также начал работу пункт приема новогодних посылок для солдат. Принести подарки для мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, находящихся в госпиталях, можно в местный Центр поддержки мобилизованных и их семей.

Теги: спецоперация, пельмени



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